النضال الشعبي تدين قرار الاحتلال تمديد اعتقال 4 فتيه من القدس

القدس/PNN – أصدرت ما تسمى محكمة الصلح في القدس اليوم الثلاثاء امر بتمديد اعتقال كل من خالد ابو غوش، ومحمد كايد، وعبد القادر داري، ونديم الصفدي ،من بلدة العيسوية وسكانها،وذلك حتى يوم الخميس القادم بحجة استكمال التحقيق معهم ، والجدير ذكره أن اعمارهم تتراوح مابين 16-17 عاما ، واعتقلتهم قوات الاحتلال فجر اليوم ضمن حملة الاعتقالات في بلدة العيسوية.

وأدانت جبهة النضال الشعبي قرار التمديد، معتبرة ذلك خطوة تعبر عن خرق للقوانين وبهدف الضغط على المعتقلين.

معتبرة ذلك القرار استفزازي وأن كافة اجراءات المحكمة باطلة ،وتأتي في سياق سياسة الاحتلال العنصرية والمنافية لكافة القوانين.