منتخبنا النسوي إلى جانب تايلند والصين تايبه ولبنان وغوام في تصفيات كأس آسيا للسيدات

القدس/PNN – أوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات 2018، منتخبنا الوطني النسوي الأول، في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات تايلاند والصين تايبيه ولبنان وغوام، والتي من المقرر أن تستضيف تصفيات المجموعة فلسطين، خلال الفترة من 3 إلى 11 نيسان/أبريل 2017.

ويتنافس في التصفيات 21 منتخباً، المؤهلة لنهائيات البطولة التي من ستسضيفها المملكة الأردنية الهاشمية في العام 2018.

وقد تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات، على أن تضم باقي المجموعات الثلاث خمسة منتخبات في كل منها، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الأربع للنهائيات.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات الأردن، وطاجيكستان “المستضيفة”، والإمارات، والعراق، والبحرين والفلبين، فيما ضمت المجموعة الثانية، منتخبات كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية “المستضيفة” والهند وهونغ كونغ وأوزبكستان.

أما المجموعة الثالثة، فقد ضمت كلا من: منتخبات تايلاند والصين تايبيه ولبنان، وغوام، إضافة إلى منتخبنا النسوي الوطني “المستضيف”.

في حين ضمت الرابعة منتخبات فيتنام “المستضيفة”، وميانمار، وإيران، وسوريا وسنغافورة.

وقد تأهلت منتخبات اليابان وأستراليا والصين مباشرة إلى النهائيات، بعد حصولها على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية من البطولة عام 2014 في فيتنام.

وفيما يلي جدول مباريات المجموعة الثالثة التي ستسضيفها فلسطين: