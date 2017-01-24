نقيب المحامين :الاعتداء على المحامي القدسي هو اعتداء على أمن منظومة العدالة

رام الله/PNN – قال المحامي حسين شبانة نقيب المحامين الفلسطينيين إن الاعتداء على المحامي ليث القدسي من قبل مجموعة خارجة عن القانون هو بمثابة إعتداء على أمن منظومة العدالة الفلسطينية بكل ماتحتويها من مكونات، معتبرا ان السكوت عن هذا الإثم يهدد بفعالية قطاع العدالة في فلسطين.

وأضاف نقيب المحامين قائلا ” أن هذة الجريمة لن تمر مرور الكرام وسوف نعمل مع المؤسسات الرسمية وجهات الاختصاص لملاحقة المذنبين المتورطين بهذا الفعل الشنيع وذلك بهدف تقديمهم للعدالة حتى يكونوا عبرة لكل من يعتبر .

وقال شبانة إننا سائرون في اتجاه بناء دولتنا الفلسطينية ولن تثنينا عن ذلك بعض الدسائس المؤامرات التي تقاد من مجموعة من الأفراد الخارجة عن القانون،والتي أعد الجميع بأننا سوف ننهي وجودها أينما كانت بقوة القانون.

جاء ذلك خلال زيارة المحامي حسين شبانة نقيب المحامين والاستاذ موسى الكردي عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق للمحامي المتدرب ليث القدسي المتواجد في مستشفى رام الله الحكومي للوقوف على حيثيات الاعتداء الذي وقع عليه.

وكانت نقابة المحامين قد استنكرت الإعتداء على المحامي المتدرب ليث القدسي في مدينة رام الله من قبل مجموعة خارجة عن القانون مما أدخله المستشفى بوضع صحي حرج.

وفور وقوع الجريمة أمس نشرت نقابة المحامين بينا جاء في “نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأعضاء مجلس النقابة وكافة أعضاء الهيئة العامة يدينون ويستنكرون بأشد العبارات قيام مجموعة خارجة عن القانون بالاعتداء على المحامي المتدرب ليث القدسي في مدينة رام الله مما أدخله المستشفى بوضع صحي حرج، هذا ويتابع نقيب المحامين وأعضاء المجلس هذه القضية مع جهات الاختصاص لإحالة كل من يخرق القانون للقضاء لغايات معاقبته على ما اقترفت يداه”.