هل البرد يخفض الوزن؟

نشر موقع Health الأميركي تقريراً يُفيد بأنّ الشعور بالبرد والإرتجاف غير الإرادي جرّاء الحرارة الباردة يُحفّزان الجسم ويساعدان على حرق عدد كبير من السعرات الحرارية.

وذكر التقرير أن الخلايا الذهنية البنية أو الدهون البنية تستخدم الطاقة لتأمين التدفئة للجسد بعكس الأنسجة الذهنية البيضاء التي تُخزّن الدهون بخاصة في منطقة البطن .

ومن خلال التعرّض لدرجات حرارة متدنية، تتحول الخلايا الذهنية البيضاء إلى خلايا بنية ممّا يحفز عملية حرق السعرات الحرارية وبالتالي خسارة الوزن.

ويمكن الإستفادة من الفترات الباردة خلال فصل الشتاء لخسارة بضعة كيلوغرامات بدلا من اللجوء إلى الوسائل الأخرى التي تستغرق وقتًا طويلاً.