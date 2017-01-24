منسقي شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية يلتقون ممثل الاتحاد الاوروبي

رام الله/PNN – نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” بالتعاون مع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية الاجتماع الدوري لمنسقي الشبكة لشهر كانون الثاني 2016 في المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، بحضور ممثل عن الاتحاد الأوروبي والمنسقين وأعضاء آخرين من الشبكة، وذلك في مقري “مساواة” في الضفة وغزة بمشاركة 31 عضواً، منهم 15 سيدة.

تناول الاجتماع عدة موضوعات منها: الأنشطة الذي نفذتها الشبكة خلال شهر كانون الأول، وأهمية وضرورة استمرار الاجتماعات الشهرية ، ووضع أجندة اجتماعات لشهر كانون الثاني لمناقشتها مع الأعضاء، واستلام البطاقات التعريفية لتسليمها للأعضاء وكتيب النظام الأساسي للشبكة والعمل على توزيعه للافراد والمؤسسات، إلى جانب أهمية انعقاد المؤتمر العام للشبكة والعمل على نحاجه، تنسيق وتنفيذ دورة تدريبية لرصد وتوثيق الانتهاكات لاعضاء الشبكة في محافظات غزة، ودور الشبكة المستقبلي.

وفي نهاية الاجتماع خرج المشاركون بعدة توصيات منها: ضرورة البحث عن طرق جديدة لاستمرارية عمل الشبكة، الاستمرار في السعي نحو التوقيع على إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان حتى يتحقق حلم المدافعين بتوفير الحماية القانونية، تنظيم زيارات ميدانية لمرافق المحاكم والسجون، تنفيذ ورش عمل محلية، واعداد ونشر فلم تعريفي بالشبكة واهميتها.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن مشروع تمكين المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان الذي ينفذه مركز”مساواة” في كل من الضفة الغربية وغزة بدعم من الاتحاد الأوروبي.