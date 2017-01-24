الحكومة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي

رام الله /PNN- طالبت حكومة الوفاق الوطني، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية التصعيد الاستيطاني وسياسة القمع التي تنتهجها بحق أبناء شعبنا وأرضنا، كما أن المجتمع الدولي يتحمل

المسؤولية بسبب عدم الإسراع في تنفيذ قراراته ذات الصِّلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص الاستيطان.

وشدد المتحدث الرسمي على أن صمت المجتمع الدولي يشجع إسرائيل على مزيد من التمادي في تصعيدها، الأمر الذي يدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر ويقضي على مبدأ حل الدولتين.