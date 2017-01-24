مسؤول كبير لدى مجموعة البنك الدولي يشيد بأداء صندوق تطوير واقراض البلديات

البيرة/PNN – أشاد مسؤولون من البنك الدولي، الثلاثاء، بتجربة صندوق تطوير وإقراض البلديات الفلسطيني في دعم قطاع الحكم المحلي والبرامج التي يعمل من خلالها.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الحكم المحلي د. حسين الاعرج، بمسؤول أوضاع الهشاشة والصراع والعنف لدى البنك الدولي “ساروج كومار جيها” وومدير المشاريع التنموية في البنك الدولي “فيليب بيون” بحضور مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات د. توفيق البديري ومستشار رئيس الوزراء د. اسطيفان سلامة؛ وذلك لإطلاع الوفد على دور صندوق البلديات في دعم قطاع الحكم المحلي.

وعبر كومار عن اعجابه وتقديره بأهمية البرامج المنجزة والمنفذة من قبل الصندوق وأهمية استمرار دعم البنك الدولي لبرامج الصندوق وتوجهاته الهادفة الى تطوير قطاع الحكم المحلي في فلسطين بهدف توفير حياة أفضل للفلسطينيين.

مضيفاً أن تجربة الصندوق تعتبر تجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم من حيث ربط المخصصات المالية بأداء البلديات، ومؤكداً على أهمية تعميم هذه التجربة الناجحة على العديد من الدول.

وشكر الأعرج مسؤولي البنك الدولي على المساعدات والدعم الذي يقدمه للشعب الفلسطيني ولاسيما بعد الحرب الاخيرة على قطاع غزة، مشيراً إلى الشراكة الفاعلة مع البنك الدولي والجهود التي يبذلها في سبيل دعم الهيئات المحلية.

وقدم طاقم صندوق البلديات شرحاً مفصلاً عن البرامج والمشاريع التي يعمل عليها الصندوق والتي تنفذ من خلال بلديات الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تتنوع مشاريع وبرامج الصندوق لتشمل المساعدات الطارئة، مشاريع التنمية، الدعم الفني والمؤسساتي والمبادرات الابداعية لتحسين أداء الهيئات المحلية، وتقديم خدمات متميزة وتحقيق تنمية مستدامه تنسجم مع الخطط والسياسات الوطنية الفلسطينية.