البيت الابيض: ترامب سيناقش قرارات الاستيطان مع نتنياهو خلال اجتماعهم المرتقب

بيت لحم / ترجمة خاصة PNN/ قال المتحدث باسم البيت الابيض في الحديث الصحفي اليومي ان الرئيس دونالد ترامي سيناقش قرارات الاستيطان الاخيرة التي اعلن عنها نتنياهو ولبيرمان خلال اجتماعهم المرتقب الشهر القادم.

ونقلت صحيفة هارتس الاسرائيلية عن المتحدث باسم البيت الابيض قوله ان هذا الموضوع سيتناقش خلال اجتماع ترامب ونتنياهو ولم يدين القرار او بؤيده واكتفى بالقول ان الولايات الماحدة واسرائيل حلفاء اقوياء.

كما رفض الماحدث باسم البيت الابيض الاجابة على سؤال اخر حول راي ادارة ترامب والرئيس نفسه من قرار ادارة اوباما تحويل ٢٢٠ مليون دولار للسلطة الفلسطينية في الساعات الاخيرة من مهام منصبه وقبل ساعات من تولي تراميب مشيرا الى ان المهم بالنسبة للادارة الامريكية هو كيفية صرف اموال دافعي الضرائب الامريكيين خارج الولايات المتحدة وهل يتم صرفها في انور تخدم الولايات المتحدة ام لا