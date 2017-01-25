ارزيقات: مقتل مواطن برصاص مجهولين جنوب الخليل والشرطة والنيابة تحققان

الخليل/PNN/ اعلن في مدينة الخليل عن وفاة مواطن فلسطيني متاثرا بجراحه بعد اطلاق مجهولين الرصاص عليه وفق ما افاد المقدم لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي ومدير العلاقات العامة باسم الشرطة الفلسطينية.

وقال المقدم لؤي ارزيقات في تصريح صحفي مقتضب في وقت متاخر من الليلة الماضية على مجموعة المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية على مجموعة واتس اب ان مواطن في الثالثة والخمسين من العمر لقى مصرعه بعد اصابته بعيار ناري في الراس في المنطقة الجنوبية بالخليل.

واوضح ارزيقات ان الشرطة بمحافظة الخليل والنيابة العامة فتحتا تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادثة.

وبعد انتشار خبر مقتل المواطن سمع دوي اطلاق نار في المنطقة الجنوبية بالخليل.

مصادر امنية فلسطينية كانت قد قالت ان المواطن “م.ع” 53 عاما توفي بعد اطلاق النار علبه من قبل مجهولين مما ادى لاصابته بالراس ومن ثم اعلن عن وفاته .