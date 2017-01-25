PNN بالصور : حملة مداهمات وتخريب للمنازل واعتقالات بالضفة طالت 17 مواطن  

بيت لحم/PNN/ واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء حملات المداهمة والتفتيش وتخريب منازل المواطنين واعتقالهم في اطار الحملات اليومية بمختلف المحافظات .

وقالت مصادر صحيفية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تعمدت تخريب منازل وممتلكات المواطنين خلال حملات الدهم والتفتيش لمنازل المواطنين في مختلف المحافظات موضحة ان وات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن سبعة عشر مواطنا .

وقد عرف من بيت المعتقلين اربعة من محافظة طولكرم وهم محمد اديب غريفي و راجي غريفي ومحمد عزه وعلي خيري ابو صلاح وجميعهم من مخيم نورشمس بمحافظة طولكرم

وفي محافظة رام الله افادت مصادر صحفية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي نفذت حملة مداهمات وتفتيشات واسعة في بلدتي بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله حيث داهمت قوات كبيرة العديد من المنازل عرف منها ( محمود ابو جلال ، عبد اللطيف ابو مسلم ، ومنزل ابو لورنس، وابو إيهاب ، وصبحي عارف الريماوي ، وعياد الريماوي ابو محمود ، وفايز طالب الريماوي ، وثلجي الريماوي ابو يعقوب )، قبل ان تعتقل المواطن باسم سعيد البرغوثي (٥١ عاما) من دير غسانة.

وفي محافظة بيت لحم داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المدينة وقامت باعتقال الفتى امير نضال اندونية و والده نضال اندونية واقتادتهم الى جهة مجهولة.

وفي محافظة القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاب مالك محمد حميد من بلدة شمال القدس المحتلة.

وفي محافظة الخليل داهمت قوات الاحتلال منزل الاسير محمد القيق وقامت بتخريب محتويات المنزل وتفتيشه تفتيشا دقيقا قبل ان تقوم بتسليم زوجته الصحفية فيحاء شلش بلاغا لمراجعة المخابرات الاسرائيلية الساعة التاسعة صباحا .