حالة الطقس: ارتفاع اليوم ومنخفض جوي غدا

‏2 ساعتين مضت مختارات PNN 146 زيارة

رام الله/PNN- ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو غائماً جزئياً الى غائم ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج .
يوم غدٍ الخميس:
وتوقعت بأن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من  معدلها السنوي العام بقليل، وتسقط بإذن الله الامطار فوق مختلف المناطق اعتباراً من ساعات المساء والليل متوقع ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية  معتدلة الى نشطة  السرعة  والبحر متوسط  ارتفاع الموج الى مائج .

ويوم الجمعة:

يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البروده حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من  معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله الامطار فوق مختلف المناطق متوقع ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، الرياح شمالية غربية الى غربية  نشطة  السرعة  مع هبات قوية احيانا  تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ ساعة والبحر مائج .

ويوم السبت:

يكون الجو غائماً وشديد البروده حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من  معدلها السنوي العام بحدود 55 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله الامطار فوق مختلف المناطق متوقع ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا،ويتوقع تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر ، الرياح شمالية غربية الى غربية  معتدلة الى نشطة  السرعة  مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط  ارتفاع الموج الى مائج .

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من: خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج، وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح.

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