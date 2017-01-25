حالة الطقس: ارتفاع اليوم ومنخفض جوي غدا

ويوم الجمعة:

يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البروده حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله الامطار فوق مختلف المناطق متوقع ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، الرياح شمالية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ ساعة والبحر مائج .

ويوم السبت:

يكون الجو غائماً وشديد البروده حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 55 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله الامطار فوق مختلف المناطق متوقع ان تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا،ويتوقع تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق سطح البحر ، الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من: خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج، وتدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح.