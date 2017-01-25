اسعار العملات: الدولار: 3.78/ اليورو:4.06 /الدينار:5.35/ الجنيه:0.20 2 ساعتين مضت أقتصاد 130 زيارة إقـــرا أيـضـا ... سهم الاتصالات الفلسطينية يرفع قيمة تداولات البورصة 20 ساعة مضت اسعار العملات: الدولار: 3.79/ اليورو:4.07 /الدينار:5.35/ الجنيه:0.20 1 يوم مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.78 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.06 شيقل. صرف الدينار الأردني مقابل: 5.35 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2017-01-25 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest