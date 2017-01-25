زوارق الاحتلال تلاحق صيادي بيت لاهيا 2 ساعتين مضت سياسة 130 زيارة إقـــرا أيـضـا ... تيسير خالد: نتنياهو يطلق موجة بناء استيطاني جديدة لاسترضاء حلفائه وحرف الانظار عن فضائح فساده 1 دقيقة مضت بالصور: آليات الاحتلال تهدم مخزنا ومحلين تجارين في القدس 15 دقيقة مضت غزة/PNN- استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، مراكب الصيادين الفلسطينيين ببحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة. بحسب المصادر المحلية فإن زوارق الاحتلال لاحقت مراكب صيد فلسطينية في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة تزامنا مع إطلاق نار دون إصابات. 2017-01-25 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest