زوارق الاحتلال تلاحق صيادي بيت لاهيا

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غزة/PNN- استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، مراكب الصيادين الفلسطينيين ببحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

بحسب المصادر المحلية فإن زوارق الاحتلال لاحقت مراكب صيد فلسطينية في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة تزامنا مع إطلاق نار دون إصابات.

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