بالصور: رأس كاييخون تقود نابولي لنصف نهائي كأس إيطاليا

روما/PNN- أصبح نابولي أول فريق يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا، بعدما تغلب على ضيفه فيورنتينا بهدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب سان باولو بمدينة نابولي، اليوم، الثلاثاء.

سجل هدف اللقاء الوحيد الإسباني خوسيه كاييخون في الدقيقة 71 من كرة رأسية، ليضرب نابولي موعدا مع الفائز من لقاء القمة الذي سيجمع مساء غدٍ، الأربعاء، بين فريقي يوفنتوس وإيه سي ميلان على ملعب الأول في مدينة تورينو.

واعتمد ماوريزيو ساري، المدير الفني لنابولي، كما المعتاد، على طريقة 4-3-3 مانحا لاعبه بافوليتي موقعا في تشكيلة الفريق الأساسية للمرة الأولى منذ انتقاله إلى الفريق قادما من جنوى خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

أما المدرب باولو سوزا، نظيره في الفيولا، فاختار طريقة 3-4-2-1، التي ينتهجها الفريق مؤخراً بقيادة نجميه نيكولا كالينتش، وفيدريكو بيرنارديسكي.

شوط سلبي

اللقاء بدأ بسيطرة واضحة من قبل لاعبي نابولي على مجريات اللعب، وأجبروا الفريق الضيف على التراجع للخلف، واللعب بشكل دفاعي للحفاظ على مرمى الفريق، في ظل الأداء الهجومي للاعبي أصحاب الأرض.

تخلى فيورنتينا نسبيا عن الحذر الدفاعي بعد منتصف الشوط الأول، وحاول الوصول إلى مرمى نابولي من خلال الهجمات المرتدة، والتي بالرغم من قلتها أظهرت قلقا واضحا على المدرب ساري الذي شاهد المباراة من المدرجات تنفيذا لعقوبة الإيقاف.

وأضاع لاعبو نابولي عديد من الفرص برعونة شديدة أمام المرمى لتمر الدقائق المتبقية على نفس الوتيرة ويطلق الحكم صافرته، معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بطاقات حمراء

الشوط الثاني بدأ بنفس التشكيل الذي خاض به الفريقان الشوط الأول، في ظل رغبة كلا المدربين في تأجيل التبديلات بعض الوقت حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر.

مع بداية النصف الثاني من اللقاء، ظلت السيطرة واضحة للاعبي نابولي ولكن بخطورة أقل مما كانت عليه في الشوط الأول، فيما ظلت الهجمات المرتدة هي السلاح الوحيد لأبناء المدرب سوزا لتهديد مرمى الحارس الإسباني بيبي ريينا.

وفي الدقيقة 71، ظهر كاييخون ليشعل ملعب سان باولو بتسجيل هدف اللقاء من ضربة رأس قوية بعد عرضية من جهة اليسار من زميله مارك هامسيك.

أجرى المدرب سوزا تغييرين هجوميين بعد الهدف، فدفع بجوزيب إليشيتش وبورخا فاليرو بحثا عن التعادل.

تسبب الهدف في حالة تفكك واضحة في فيورنتينا في ظل محاولة لاعبيه لتسجيل هدف، ما ساعد لاعبي الفريق صاحب الأرض على استغلال المساحات وتشكيل خطورة واضحة على مرمى الفيولا.

مع وصول اللقاء للدقائق الأخيرة، ضغط لاعبو فيورنتينا بحثا عن التعادل، لكن دفاع نابولي كان يقظا فتوترت الأجواء وتعرض السيد هيساي للطرد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، فيما طُرد ماكسيماليانو أوليفرا بعدها بدقائق من جانب فيورنتينا، ليطلق الحكم صافرته بعد ذلك معلناً نهاية اللقاء.







المصدر: كووورة.