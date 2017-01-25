كريستيانو رونالدو ولاعب مغربي في قائمة ريال مدريد للقاء سلتا فيجو

مدريد/PNN- دخل المغربي أشرف حكيمي قائمة ريال مدريد لمواجهة سلتا فيجو في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على ملعب بالايدوس غدا، الأربعاء، بعد إصابة الفرنسي رافائيل فاران.

ويخوض ريال مدريد المباراة في ظل غياب 7 من لاعبيه بسبب الإصابة، ما دفع مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، لضم نجله إنزو، والمغربي حكيمي.

يشار إلى أن حكيمي، المولود في مدريد منذ 18 عاما، لعب دوليا مع منتخب المغرب، ويلعب في فريق رديف ريال مدريد (كاستيا)، ومركزه الأساسي هو الظهير الأيمن.

يذكر أن اللاعب المغربي يتواجد في صفوف ريال مدريد منذ عام 2006 حينما انضم لأشباله.

ولحق البرتغالي كريستيانو رونالدو بقائمة المباراة بعد أن تحسنت حالة الكدمة التي يعاني منها.

يشار إلى أن ريال مدريد كان خسر مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين لواحد ما سيصعب كثيرا مباراة العودة، خاصة في ظل كثرة الغيابات.

المصدر: كووورة.