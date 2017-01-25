بوروسيا دورتموند يحدد شرطًا للتخلي عن أوباميانج

وقال فاتسكه لقناة “كيكر” الألمانية، اليوم الأربعاء: “لا يمكننا ضمان بقاء اللاعب معنا للأبد، لكن قوتنا تكمن في أننا قادرين دومًا على إيجاد الحلول الجديدة”.

وأضاف: “أوباميانج كان البديل لنا عقب رحيل روبرت ليفاندوفسكي لبايرن ميونيخ، وبوصول عرض يبلغ 80 مليون يورو، سنجلس مع اللاعب لمناقشته”.

وتابع فاتسكه “أوباميانج جيد بما يكفي للانتقال لنادٍ كبير، وأنا سعيد أني قرأت أن هناك عرضًا من برشلونة”.

ويعد أوباميانج من أهم الأهداف التي يسعى ريال مدريد الإسباني لاقتناصها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على أقصى تقدير، حيث يعد صاحب الـ27 عامًا من أهم مهاجمي العالم في الوقت الحالي.

يذكر أن أوباميانج، خاض مع أسود الفستيفال 22 مباراة هذا الموسم، في مختلف البطولات بواقع 1893 دقيقة لعب، محرزًا 20 هدفًا، وصانعًا أربعة.