بتكليف من حميد فريد أعمر مساعداً للمحافظ للتنمية الريفية

الخليل/PNN- كلف محافظ الخليل كامل حميد فريد أعمر بدرجة مدير عام مساعداً للمحافظ للتنمية الريفية، وذلك للعمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين ، والتخطيط للتنمية الريفية في المحافظة، خاصة فيما يتعلق بمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون تمكين أجهزة الدولة الفلسطينية من القيام بعملها في خدمة الإنسان الفلسطيني وتحقيق التنمية الشاملة في تلك المناطق.

علماً أن أعمر يتمتع بخبرات إدارية واقتصادية واسعة، حيث عمل في القطاع المصرفي في الأردن وفلسطين لمدة 20 سنة، متدرجاً من رئيس مدققين إلى مساعد مدير عام بنك، ثم انتقل عام 2003م للعمل في السلطة الفلسطينية، حيث عمل مدير عام للرقابة في وزارة الزراعة، ثم مساعداً لمحافظ الخليل للسلم الأهلي، ومدير عام للتنمية والتخطيط في المحافظه.