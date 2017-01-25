20 سلوك يزيد شك المرأة في زوجها

وجدت دراسة جديدة أن الرجال الذين يتصرفون بطريقة لطيفة جداً مع زوجاتهم ولكن فجاءة – غالباً ما يخفون أمراً ما.

هذا ولاحظ الباحثون أن الشك زاد لدى حوالي 2/3 من النساء المشاركات في الدراسة بشكل خاص عندما قام الزوج بحركة جنسية جديدة في غرفة النوم أو قام بلفتة رومانسية أو احضر وجبة الإفطار الى السرير.

ومن السلوكيات الأخرى التي اثارت شكوك النساء، خاصة اللواتي لا يتصرف ازواجهن معهن بلطف دائما، قيام الزوج بشراء المجوهرات أو الملابس الداخلية المثيرة.

ووفقا للاستطلاع الذي ضم 2000 من الازواج وأجرته شركة كيلوغ، حتى المساعدة في الأعمال المنزلية، زاد من شكوك النساء بوجود خيانة أو أمر يحاول الرجال اخفائه!

وقالت ثلث النساء أنهن من المحتمل أن يغفرن اي طيش طفيفة، إذا كان ذلك يعني معاملة لطيفة من الزوج.

من جهتها أعربت لويز تومسون، المتحدث باسم شركة كيلوغ عن قلقها من وجود فجوة عاطفية بين النساء والرجال عندما يتعلق الامر بأمور القلب.

فمثلا عندما يعتقد الرجال أنهم يقومون بعمل جيد أو يقدمون الهدايا للنساء بدافع الحب، تترجم النساء هذا الاهتمام بطريقة مختلفة جدا.

واضافت تومسون، “لا شك أن ضغوط الحياة اليوم جعلت من الصعب على أي زوجين أن يتصرفا بطريقة حميمة أو رومانسية، مثل اعداد الفطور وتناوله في السرير. ولهذا السبب تشعر النساء بالذعر وتساورهن الشكوك عندما يقوم الرجال بتصرف لطيف فجاءة دون سابق انذار.”

أصغر تغير في سلوك الرجل يمكن أن يثير شكوك المرأة بوجود شيء ما.

ولكن مع ذلك، هناك عدد كبير من النساء يفضلن عدم التفكير بالأمر، والاستفادة من المعاملة الجيدة والهدايا بالطبع.

هذا ووجدت الدراسة أن الهدايا المفاجأة من الشوكولاتة من شأنها أن تسبب الشعور بالقلق على الفور بالنسبة لمعظم النساء، حيث قالت 1 من 6 نساء بأنهن متأكدات بأنهن تلقين هدية العام الماضي فقط لشعور الزوج بالذنب.

تعالوا لنتعرف على أكثر 20 سلوك يثير شكوك المرأة في شريكها:

– هدايا المجوهرات من غير مناسبة

– وضعية جنسية جديدة في غرفة النوم

– التصرف بعاطفة

– شراء الزهور

– شراء الشوكولاتة

– الانتباه أكثر

– شراء ملابس داخلية مثيرة

– حجز عطلة نهاية أسبوع رومانسية بعيدا

– شراء أشياء لم يكن ينتبه لها في السابق

– تقديم المساعدة في المنزل

– يخبرك انه يحبك أكثر

– يحضر لك وجبة الإفطار/ القهوة في السرير

– يغرقك بالمديح والمجاملات

– يرسل لك رسائل نصية أكثر

– يقترح ان يقوم بطهو الطعام أو يدعوك للطعام في الخارج

– يتصل بك بشكل أكثر خلال اليوم

– يستمع لك بشكل أفضل دون ان يقاطعك

– يمدحك أكثر أمام عائلتك والاصدقاء

– يتخلى عن جهاز التحكم بالتلفاز

– يقبلك ويغمرك أكثر