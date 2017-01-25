9 طرائق لتنشيط نظامك الغذائي

إنَّ اتباع أسلوب حياة سليم مفيد جداً للصحة، وللحصول على أفضل النتائج عليك التأكد من أنك تتبع نظاماً غذائياً صحياً ومتوازناً. ولكن إن وجدت تراجعاً في طاقة جسمك، وجب إجراء تغييرات صغيرة في نظامك الغذائي أو أنماط تناول طعام خاص بك قد يساعدك على زيادة مستويات الطاقة. لذا، يعدد موقع صحيفة “الانديبندنت” البريطانية 9 طرائق لتغذية جسمك:

– يجب أن يشمل النظام الغذائي الكربوهيدرات، لذا عليك بتناول الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل خبز القمح الكامل والأرز البني. مع ضرورة تجنب مصادر السكر من الكربوهيدرات، والتي توفر دفعة طاقة موقتة يعقبها هبوط حاد.

– عليك إدراج اللحوم الخالية من الدهن في النظام الغذائي الخاص بك مثل لحم البقر والدجاج إذ إنَّ هذه المواد الغذائية تساعدك على الشعور باليقظة.

– تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب والفواكه والخضراوات كلها، إذ تبطئ الألياف الهضم وتوفر إمدادات ثابتة من الطاقة.

– تناول المكسرات التي توفر المغنيسيوم مثل الكاجو واللوز والبندق.

– يجب أن يضم نظامك الغذائي أطعمة تحتوي على الحديد، مثل اللحوم الحمراء والخضراوات والخبز والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات.

– تناول وجبة الفطور كل صباح، واتبعها بوجبات متكررة لتحقيق استقرار مستويات السكر والطاقة في الدم.

– تناول وجبات صغيرة ووجبات خفيفة صحية كل ثلاث إلى أربع ساعات، مثل زبدة الفول السوداني والبسكويت والحبوب الكاملة لأنها تزيد نسبة السكر في الدم وتمدُّ الجسم بالطاقة.

– اشرب الكثير من المشروبات غير المحلاة والمياه لمكافحة انخفاض مستويات الطاقة.

– لا تنتظر حتى تشعر بالعطش لترطيب جسمك، وحاول دوماً تناول الفواكه والخضراوات الطازجة التي تساعد أيضاً في ترطيب الجسم.