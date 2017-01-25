الخارجية الامريكية تدرس قرار تحويل 221 مليون دولار للسلطة الفلسطينية

بيت لحم/PNN- أعلن وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تلرسون” أن الإدارة الأمريكية تدرس قرار الرئيس الأمريكي السابق أوباما الذي اتخذه في الساعات الأخيرة من ولايته بتحويل مبلغ (221) مليون دولار للسلطة الفلسطينية، إعادة دراسة القرار جاءت بعد معارضة أعضاء الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه يجري دراسة القرار، وربما تجرى عليه بعض التغيرات بالشكل الذي يتناسب مع أولويات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب خاصة أن هذه الأموال لم تحول بعد للسلطة الفلسطينية، وغير واضح حتى الآن مصيرها.

وأكدت مصادر في الكونغرس الأمريكي الأموال مخصصة لتسديد ديون للمستشفيات الإسرائيلية، ولشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، ومبالغ ضئيلة من المبلغ الأجمالي مخصصة لمحاربة التحريض في السلطة الفلسطينية.

رئيس لجنة الخارجية في الكونغرس الأمريكي “فيكي جرينر” قالت:

“أنا محبطة جداً من الرئيس الأمريكي السابق الذي تحدى رقابة الكونغرس وأرسل مبلغ 221 مليون دولار لأراضي السلطة الفلسطينية، عملت من أجل أن لا يصل ولو دولار واحد من أموال دافع الضرائب الأمريكي للسلطة الفلسطينية ما لم يتم الإلتزام بشروط محددة، والأموال لن تذهب للسلطة ما لم تلتزم بهذه الشروط”.