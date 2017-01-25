هارتس تنقل عن مجدلاني: ادارة ترامب ابلغتنا نقل السفارة ليس اولوية ونريد تحريك المفاوضات

رام الله/PNN/قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية صباح اليوم ان الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة استئناف عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين وتركز جهودها في هذا الاطار.

ونقلت الصحيفة تصريحات نسبتها الى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني قال فيها أن السلطة الفلسطينية تلقت رسائل مطمئنة حول قرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وأن الموضوع ليس من اولويات جدول أعمال الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقال مجدلاني، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الإدارة الأمريكية الجديدة تخطط إلى التركيز على استئناف عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وكان السكرتير الصحفي للبيت الأبيض شون سبيسر قد قال في وقت سابق انه لم يتم اتخاذ اي قرار بشأن نقل مقر السفارة الامريكية في إسرائيل. وقال “نحن في المراحل المبكرة جدا من أن التقدم صنع القرار”.

وقال تقرير يوم MSNBC أيضا أن نقل السفارة لم يكن على رأس أولويات ترامب في هذا الوقت. نقلا عن مصدر في الإدارة، وقال جو سكاربورو، مقدم البرنامدج الصباحي في الشبكة أن أولوية ترامب في المنطقة تتمثل في العمل من أجل اتفاق سلام في الشرق الأوسط، ونقل السفارة إلى القدس يمكن ان يضر بالعملية.

واضاف “انهم لن تتحرك في القدس لبعض الوقت، انهم يريدون التوصل الى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، وهذا هو على رأس أولوياتها وقيل لهم تحت أي لبس”. “لذلك، وهذا لا يحدث … في حين أنها قياس من إمكانية الحصول على الحقيقة السلام في الشرق الأوسط.”

وتحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب عبر الهاتف ليلة الأحد. وأوضحت المعلومات الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء والبيت الأبيض لم يذكر مسألة نقل السفارة، وهو أنه ليس من الواضح ما إذا كان الزعيمان ناقشا هذا الموضوع. أثناء المكالمة، وقال ترامب لنتنياهو أن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق المفاوضات المباشرة.