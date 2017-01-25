المالكي يطالب الاتحاد الأوروبي الضغط على حكومة الاحتلال لوقف مخططاتها الاستيطانية

برشلونة/PNN- طالب وزير الخارجية د. رياض المالكي مفوضة العلاقات الخارجية والأمن للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني، ببذل جميع الجهود لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ قراراتها الخاصة بضم مستوطنة معالي ادوميم. ودعا المالكي موغريني الى توفير سبل الدعم السياسي لفلسطين من اجل تحقيق النمو والازدهار والاستقرار في المنطقة، كما حثّها على ضرورة تطبيق توصيات مؤتمر باريس وقرار مجلس الأمن 2334 (2016) الذي ادان الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

كما وضع المالكي موغريني بصورة التطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية والمنطقة، والتصريحات المتعلقة بنقل السفارة الامريكية للقدس وما يمكن ان يتمخض عن مثل هذه الخطوة من نتائج كارثية على المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام.

وناقش الطرفان العلاقات السياسية الثنائية بين فلسطين والاتحاد الاوروبي والتطورات المتعلقة باتفاقية الشراكة الكاملة بين الاتحاد الاوروبي وفلسطين بما في ذلك الدعم المالي لتطوير القطاعات المختلفة، وبحثا سبل تحسين ودعم قطاعي الطاقة والمياه في قطاع غزة.

بدورها عبَّرت موغريني عن رفض الاتحاد الاوروبي لنقل اي سفارة الى القدس وأكدت على انها تبذل كافة الجهود لإيصال مخاطر مثل هذه الخطوة الى الجانب الامريكي والاسرائيلي على حد سواء. وبينت ان تنفيذ مثل هذه الخطوة ستكون لها عواقب وغيمة على عملية السلام برمتها والاستقرار في المنطقة. واشارت موغريني الى دعمها الكامل لفلسطين فيما يتعلق بالخطوات نحو إنجاز اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوربي.

وفي وقت لاحق، التقى المالكي بنظيره البرتغالي أوغوستو سانتوس سيلفا حيث ناقشا العلاقات الثنائية ما بين البلدين وتفعيل الحوار السياسي والتعاون في المجالات السياسية والتقنية والتدريب الدبلوماسي الخ….

وفي سياق متصل التقى الوزير المالكي بالمفوض العام للمفوضية الأوروبية لعلاقات حسن الجوار جوهانس هان، وناقش الطرفان الخطوات المتعلقة بقرار الاتحاد الأوربي الخاص بتمويل محطة التحلية المركزية في قطاع غزة بما في ذلك الخطوات الهادفة لعقد مؤتمر المانحين لإنجاز هذا المشروع الحيوي. علماً بأن قطاع غزة يعاني من شح في مصادر المياه العذبة والصالحة للاستخدام الادامي والمبنية على تقارير اممية تفيد بأن أعوام قليلة تفصلنا عن عدم توفر مياه عذبه وصالحة للاستخدام الادمي نتيجة الملوحة العالية التي اصابت خزانات المياه الجوفية في القطاع، إضافة الى تأثرها بالمياه العادمة التي تسريت الى تلك الخزانات بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة في الأعوام المنصرمة.

وتجدر الإشارة الى ان لقاءات معالي وزير الخارجية د. رياض المالكي مع المسؤولين الاوروبيين تمت على هامش المنتدى الإقليمي الثاني للاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في مدينة برشلونة، بحضور مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة د. أمل جادو، وسفير دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي السفير عبد الرحيم الفرا، ومعتز عبادي، ممثل دولة فلسطين لدى الاتحاد من اجل المتوسط.