الاحتلال يعتقل (22) مواطناً من محافظات الضفة بينهم طفل

رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (22) مواطناً من محافظات الضفة الغربية بينهم طفل وفتية قاصرون، وذلك منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الأربعاء.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل ستة شبان من مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، وهم: علي خيري أبو صلاح، راجي جمال غريفي، رامز عبد الحكيم عليان، محمد أديب غريفي، محمد أحمد العزة وعلي أمين أبو الرب.

ومن محافظة رام والبيرة، اعتقل الشابّين نضال الريماوي وحكيم محمود الريماوي من بلدة بيت ريما، وباسم سعيد البرغوثي من بلدة دير غسانة. وكل من: مروان محمود أبو سالم (20 عاماً)، طارق هشام راضي (18 عاماً)، وسامر رياض راضي (15 عاماً)، وهم من بلدة اللّبن الغربي.

كما واعتقل الاحتلال خمسة مواطنين من بلدات شمال غرب القدس، منهم الطفل يوسف مهدي دار الشيخ (12 عاماً)، من بلدة بدّو، إضافة إلى ثلاثة شبّان من بلدة بيت عنان، وهم: مالك محمد حميد، أحمد بكر ربيع ومُبين محمد ابراهيم جمهور، والفتى مصطفى أحمد حامد (17 عاماً)، من بلدة عناتا شرق القدس.

فيما اعتقل الاحتلال الأسيرين المحررين صدام محمد ياسين من بلدة عانين، واسماعيل الكيلاني من بلدة يعبد في محافظةجنين. علاوة على اعتقال ثلاثة مواطنين من بلدة الخضر في محافظة بيت لحم، وهم: ابراهيم سليمان صلاح، ونضال أندونية ونجله أمير.