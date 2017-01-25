بينيت: علينا الاستعداد لمفاجأة “حماس” الاستراتيجية

بيت لحم/PNN- قال وزير التعليم الإسرائيلي “نفتالي بيبنيت”، صباح اليوم الاربعاء، إن على الحكومة الإسرائيلية معرفة كيفية التعامل مع مفاجأة “حماس” الاستراتيجية القادمة أكثر من استعدادها للأنفاق وتسريبات مراقب الدولة.

ونقل موقع “0404” العبري، عن “بينيت” قوله بأن موضوع الأنفاق لا يستهان به، لكنه أمر يجب تجاوزه لأن الجيش سيتعامل معه، أما ما هو مهم ان تهتم الحكومة بالمفاجآت الأخرى التي تعدها حركة “حماس”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية تقريرا كاملا يكشف كواليس المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت”، وحدة الخلافات بين وزارئه التي وصفتها بأنها كادت أن تصل حد الانفجار، قبيل اندلاع حرب 2014 على قطاع غزة وخلالها.

وأضاف “بينيت”: “يجب علينا أن نستخدم التقرير كأداة للتعلم والتصحيح، فهناك مئات الآلاف من الجنود والمقاتلين وأسر الضحايا الذين يحتاجون من القيادة أن تقف أمام مسئولياتها”.