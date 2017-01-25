الحكم بالسجن 20 عاما لـ مدان بالقتل عن غير قصد

غزة/PNN- حصلت النيابة العامة بغزة، اليوم الاربعاء، على حكماً بإدانة المتهم “ف .ح” بالحبس لمدة 20عاما وذلك بعد تعديل محكمة بداية خانيونس التهمة من القتل قصدا للقتل عن غير قصد للمجني عليه خالد نزار حدايد وادانته بحمل اداة مؤذية في مناسبة غير مشروعة.

وبين رئيس نيابة خانيونس اياد مسمح سعى نيابته إلى تقديم كافة البينات الدامغة وإعداد لوائح الاتهام للمحكمة المختصة لإصدار أحكام رادعة بحق المتهمين بجرائم القتل وقضايا الرأي العام وصولا الي تحقيق غاية القانون من تشريع العقوبة علي نحو لجم الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وتحقيق الامن والاستقرار المجتمعي.