الشرطة ومؤسسة الحلم تنظمان يوماً ترفيهياَ لاطفال السرطان في بيت لحم

بيت لحم/PNN- نظمت الشرطة بالتعاون مع مؤسسة الحلم الفلسطيني اليوم يوماً ترفيهياً لأكثر من 18 طفل في قسم هدى المصري لمرضى السرطان بمستشفى بيت جالا الحكومي في محافظة بيت لحم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: بان الشرطة نطمت بالتعاون مع مؤسسة الحلم الفلسطيني يوماً ترفيهياً لأكثر من 18 طفل من مرضى السرطان بقسم هدى المصري في مستشفى بيت جالا الحكومي في محافظة بيت لحم، وذلك بحضور العقيد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة المحافظة، والدكتورة غادة كوع مديرة مستشفى بيت جالا الحكومي والسيد محمد المصري امين سر حركة فتح اقليم بيت لحم، والسيد كمال طقاطقة مدير مؤسسة الحلم الفلسطيني، وعدد من ضباط شرطة المحافظة ومتطوعين من مؤسسة الحلم .

من جهته اكيد العقيد الشلبي على ان مثل هذه النشاطات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة الشرطية للتواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي وخاصة التي تعنى بالأطفال منها وترسيخا للأعمال المجتمعية .

من جانبها ثمنت الدكتورة غادة مديرة المستشفى هذه الخطوة التي هدفت للوقوف إلى جانب الأطفال وخاصة مرضى السرطان منهم، مؤكدة على ضرورة دعم هذه الفئة ودمجها في مؤسسات المجتمع المحلي من قبل شرطة محافظة بيت لحم والمؤسسات الشريكة واستمرارية العمل المتبادل لإدخال البهجة ورسم البسمة على شفاه هؤلاء الأطفال .

واشار البيان، انه تم تنظيم نشاطا ترفيهي خلال هذا النشاط والذي شمل جميع الأطفال بالقسم وتم توزيع الهدايا عليهم بالإضافة إلى تقديم الورود للأطباء والممرضين .