توقيع اتفاقيات بين شركاء مشروع “وجود” وسبعة منظمات مجتمعية في القدس الشرقية

القدس/PNN- اجتمع ممثلون من أوكسفام، الاتحاد الأوروبي، المؤسسات الشريكة والمنظمات المجتمعية الفلسطينية، أمس الثلاثاء، لحضور حفل توقيع اتفاقيات بناء قدرات ضمن مشروع “وجود- تعزيز صمود المجتمعات المهمشة في القدس الشرقية.” المشروع يعمل على دعم و مساندة بعض المناطق و المجتمعات المهمشة في القدس الشرقية مثل سلوان، والبلدة القديمة، والعيساوية، وصور باهر، والطور.

وقال المدير القطري لمنظمة أوكسفام كريس اجكيمانز: “ان اتفاقية اليوم هي عبارة عن التزام مؤسستنا لثلاث سنوات أخرى نحو بناء قدرات المنظمات المجتمعية وتعزيز الخدمات للمجتمعات المحلية.”

ويأتي “وجود” كمشروع مكمل لمشروع سابق استهدف أحياء ومجتمعات في القدس الشرقية حيث وصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 36.000 مستفيد مباشر وغير مباشر بما فيهم الشباب والنساء والرجال وكبار السن، والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة. وستقوم المؤسسات الشريكة القائمة على المشروع بالتعاون مع عدة منظمات مجتمعية بالعمل على تعزيز وتحسين حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا. كما سيقوم مشروع “وجود” أيضا بتعزيز مهارات المجتمعات المحلية في الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وكذلك مساعدة الشباب على تعزيز هويتهم و تطوير السلوك الإيجابي لديهم. وقال اجكيمانز: “ان أوكسفام متحمسة بالفعل للعمل مع المجتمعات المحلية ومع شركائنا للمساعدة في بناء مجتمع أكثر صموداً.”

المؤسسات الشريكة القائمة على مشروع “وجود”هي: مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، مركز الإرشاد الفلسطيني، وجمعية التنمية الزراعية – الإغاثة الزراعية الفلسطينية. هذا المشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي بتمويل اضافي من أوكسفام.

ولضمان الاستدامة والأثر طويل الأمد للمشروع، سيقوم الشركاء بنقل معرفتهم للمنظمات المجتمعية والعمل على بناء قدراتها، لتمكينها من تقديم خدمات أفضل لأفراد المجتمع في المناطق المذكورة. وبدورها ستقوم المنظمات المجتمعية وأفراد المجتمع بتطبيق ما تعلموه لتقديم الدعم والمساعدة للآخرين في مناطقهم، مما سيساهم في تعزيز صمودهم لسنوات قادمة.

ستقوم المؤسسات الشريكة ببناء قدرات المنظمات المجتمعية في التخطيط والاستجابة لحالات الطوارئ من خلال التدريبات و توفير معدات الإسعافات الأولية وكذلك تطوير خطط الاستجابة للطوارئ في حالات الكوارث الطبيعية. بالإضافة الى رفع مستوى المعرفة بالحقوق الاجتماعية والقانونية للمرأة، والعدالة بين الجنسين لدى كل من الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في مجال الصحة والمحاميين وعلماء النفس. كما سيتم التركيز بشكل خاص على إمكانية الاستجابة للاحتياجات الخاصة للشباب والشابات.

وقد حضر حفل التوقيع ممثلون من أوكسفام والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الشريكة وممثلو المنظمات المجتمعية وأعضاء ناشطين من المجتمع المحلي. اما المنظمات المجتمعية التي وقعت على الاتفاقيات مع المؤسسات الشريكة التي تضم: نادي شباب العيساوية، نادي شباب الثوري، نادي صور باهر الكشفي، مركز سبافورد، شبكة القدس للمناصرة المجتمعية، مركز نسوي الثوري (سلوان) ومركز مدى. وقد جرت خلال الحفل نقاشات بين ممثلي المؤسسات الشريكة والمنظمات المجتمعية حول دورهم في بناء القدرات والأهداف المستقبلية للسنوات القادمة.

“مشروع وجود يعطي المنظمات المجتمعية الفرصة لتطوير قدرات الكوادر و المتطوعين لكي نستطيع ان نقدم خدمات متكاملة لجميع المجتمعات التي نعمل معها وزيادة نوعية الخدمات المقدمة. عملنا مع الأربع مؤسسات الشريكة يساهم في تطوير وديمومة عمل المنظمات.” منار نجم- مديرة مؤسسة شبكة القدس للمناصرة المجتمعية JCAN.



