هيئة الأسرى تعلن عن انطلاق مسابقة جائزة الحرية للأسرى للعام 2017

رام الله/PNN- اعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، عن انطلاق مسابقة جائزة الحرية للأسرى للعام 2017، بحيث تتضمن كل من حقل البوستر، والقصيدة الشعرية، والفن التشكيلي (لوحة)، والأشغال اليدوية (وتشمل – النحت،النقش، التطريز).

وذكرت الهيئة في بيان لها وصل PNN نسخة عنه: “أن موعد البدء باستلام المشاركات سيبدأ بتاريخ 1/2/2015، ويكون 20/5/2017، الموعد النهائي لاستلام المشاركات من كافة الحقول، على البريد الالكتروني الخاص بالمسابقة ([email protected])، أو من خلال تسليم المشاركات باليد لدائرة العلاقات العامة والاعلام بمقر الهيئة في رام الله، ولن يتم اعتماد أي مشاركة خلافا لذلك.

ونوهت في بيانها، الى امكانية الاطلاع على كافة تفاصيل حقول المسابقة وشروطها وجوائزها، من خلال الدخول الى موقع الهيئة الإلكتروني www.freedom.ps

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع تعقيبا على الموضوع:” ان الاعلان عن هذه المسابقة، يأتي انطلاقا من ايمان الهيئة بعدالة قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم كقضية وطنية وانسانية واجتماعية وأخلاقية وقانونية، وضرورة التعبير عن معاناتهم بكل الوسائل للعالم أجمع”.

وأضاف قراقع:” أن هذه المسابقة تأتي بهدف الوفاء للأسرى وتعزيز صمودهم، ولإغناء الذاكرة والأرشيف والمكتبة الفلسطينية بالابداع الفكري والثقافي والحضاري المنصف لصمود وبطولات الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال”.