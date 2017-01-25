برعاية جوال: تطبيق الدفاع المدني الفلسطيني على الهواتف الذكية

رام الله/PNN- يعمل الدفاع المدني الفلسطيني على إطلاق تطبيق ذكي في المتاجر والأسواق الإلكترونية للأجهزة المحمولة والتي تعمل بنظام أندرويد، وهذا التطبيق يحتوي على العديد من الإرشادات التي تهم المواطنين وطرق الوقاية العامة التي تهم المواطن.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني أن هذا التطبيق والذي يحمل شعار الدفاع المدني أصبح متاحاً للتحميل بشكل مجاني على متجر الأجهزة المحمولة (Play store) والتي تعمل بنظام أندرويد ويتميز التطبيق بشكله العصري وسهولة استخدامه ليناسب كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.

“مهما كانت الأولويات، حياتك أولوية” هذه الجملة هي الواجهة الرئيسية للتطبيق، فمهما تعددت أولوياتك تبقى حياتك على سلم هذه الأولويات.

يحتوي التطبيق على عدة نوافذ لتعطي المواطن كل ما يحتاجه من إرشادات ومعلومات عن الدفاع المدني وأبرز هذه النوافذ نافذة “مراكز الدفاع المدني” والتي تعتبر رئيسية وتحتوي على أسماء وعناوين مراكز الدفاع المدني بالإضافة لأرقام هواتف هذه المراكز المنتشرة في الضفة الغربية. بالإضافة إلى نافذة “الإبلاغ عن مشكلة” والتي تتيح تفاعل الجمهور مع الدفاع المدني من خلال هذه النافذة، إن يرسل المواطن المشكلة المتعلقة بالمخالفات وأمور السلامة العامة. أما بخصوص نافذة “إتصل بنا”، تتيح هذه النافذة للمستخدم الإتصال مباشرة برقم الطواريء الخاص بالدفاع المدني المجاني 102 بمجرد الضغط عليها.

كما يتضمن التطبيق في قائمته الرئيسية على حالة الطقس لكافة المحافظات لاطلاع مستخدمي التطبيق على حالة الطقس. بالإضافة إلى شريط إخباري لبث الأخبار العاجلة من أخبار حوادث السير وحوادث الحرائق التي تتعامل معها طواقم الدفاع المدني. كما ويتيح التطبيق خاصية تصفح الخرائط والتي تمكّن المستخدم من تحديد أماكن مراكز الدفاع المدني.

بالاضافة للنوافذ المذكورة أعلاه، توفر نافدة “ماذا أفعل” آلية طرح سيناريوهات متكررة للحوادث التي قد يتعرض لها المواطنين، مع طرح التصرف الصحيح والسليم مع هذه الحوادث.

من ناحيتها، أكدت السيدة ملاك زيادنة مدير إدارة التسويق في شركة جوال على حرص الشركة على تطوير الامكانيات والخدمات للمواطنين من خلال رعاية التطبيقات الذكية على الهواتف الخلوية، وذلك في سعيها للوصول لراحة المواطنين وتحقيق القدر الأعلى من جانبها في المسؤولية الاجتماعية. واضافت السيدة زيادنة “تتبنى الشركة وتشجع جميع الأفكار الفعّالة التي تساعد المواطنين في الوصول للخدمات بشكل سريع، كما تهتم الشركة وبشكل أساسي في الخدمات التي تمتاز بالإبداع على مستوى التطبيقات الذكية والتي تتقاطع مع احتياجات المجتمع الأساسية واليومية، لتتيح بذلك الفرص في توفير أفضل الخدمات وفتح باب الإبداع أمام الشباب والمبرمج الفلسطيني”. ومن الجدير بالذكر أن جوال قامت خلال الشهر الحالي بفعالية الهاكاثون (Hackathon) التي أتاحت للأفراد المشاركة وإبراز مواهبهم في عالم التطبيقات الذكية .