ادعيس وقنصل فلسطين في جدة يكرمان شركات سعودية لتقديمها ادوية طبية لبعثة الحج الفلسطينية

جدة/PNN- قام وزير الاوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ يوسف ادعيس وقنصل فلسطين في جدة محمود الاسدي بتكريم شركات ادوية سعودية قامت خلال مواسم الحج الماضية بتقديم الادوية ومعدات طبية تبرعا لصالح حجاج فلسطين .

واكد ادعيس على عمق العلاقات الفلسطينية السعودية شاكرا الدعم المتواصل على كافة الاصعدة والذي تقوم به المملكة العربية السعودية وعلى راسها خادم الحرميين الشريفيين .

واوضح الوزير: ” ان هذا الجهد هو امر ضروري من اجل دعم صمود ابناء شعبنا الفلسطيني ويدلل على عمق الانتماء تجاه قضايا الامة جمعاء من قبل الاشقاء السعوديين ” .

بدوره اكد الاسدي ان تظافر الجهود من كافة الاخوة من القنصلية السعودية والتنسيق مع شركات الادوية والمستودعات قد اثمر بتوفير كافة احتياجات حجاج فلسطين خلال المواسم الماضية من مسلتزمات طبية وخفف على حجاج فلسطين اثناء موسم الحج، مشيدا بتعاون الداعمين مع القنصلية والشركات التي تم تكريمها .

وفي نهاية اللقاء قام الوزير ادعيس والاسدي بتقديم الشهادات والدروع التقديرية من قنصلية فلسطين ووزارة الاوقاف لعدد من ممثلي الشركات الداعمة الذين ساهمو بهذا الجهد الخير .

وحضر حفل التكريم الوكيل المساعد للحج والعمرة حسام ابو الرب وسليم الاشقر مدير عام الحج والعمرة وكل من معين السوافيري وقاسم القدرة من القنصلية السعودية بجدة بالاضافة الى عدد من اعضاء الجالية الفلسطينية في جدة .