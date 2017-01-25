إصابات وإخطارات بهدم منازل غرب شمال القدس

وأفاد منسق القوى الوطنية في منطقة شمال غرب القدس سعيد يقين، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام القريتين لتسليم إخطارات بهدم خمسة منازل وبلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال، وتمت مداهمة عدد من المنازل.

وأشار يقين إلى أن 5 عائلات في بلدة بدو تلقت بلاغات بهدم منازلها، كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل مواطنين آخرين من بينهم منزل الشهيدة سوسن منصور، حيث اندلعت مواجهات أصيب خلالها عشرات المواطنين بالاختناق.

وفي بلدة قطنة، قال يقين إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال وأسفرت عن إصابات بجروح وبالاختناق، عقب مداهمات عشرات المنازل والمنشآت التجارية، لافتا إلى تسليم العديد من المواطنين بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال.