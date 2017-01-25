الحساينة يبحث مع القنصل الايطالي سير العمل في المنحة الايطالية لاعادة اعمار غزة

رام الله/PNN- بحث وزير الأشغال العامة والإسكان د.مفيد الحساينة، اليوم الاربعاء، مع القنصل الايطالي العام فابيو سيكولولفيتش والممثلة عن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي كريستينا نتولي سير العمل في مشاريع المنحة الإيطالية لإعادة إعمار غزة (البرج الإيطالي، وأبراج حي الندى ) .

جاء ذلك خلال إجتماع الحساينة مع الوفد الإيطالي في مقر الوزارة في مدينة رام الله ، وأشار الحساينة الى أهمية التعاون مع الجانب الإيطالي لإعمار غزة، مؤكدا على ضرورة تسريع عجلة البناء وتسليمه للمتضررين .

وتطرق الطرفان الى تفاصيل المنحة الإيطالية التي بلغت 16.5 مليون دولار، واتفقا على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين، من أجل التخفيف عن المتضررين من سكان قطاع غزة .

وأضاف الحساينة أن وزارة الأشغال تعطي أهمية كبيرة لملف اعادة اعمار غزة، والتنسيق مع المانحين والجهات الدولية لتسريع عملية إعادة الإعمار .