الخارجية: الردود الفلسطينية على التصعيد الإستيطاني ستكون نوعية

رام الله/PNN- تصر حكومة اليمين في اسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو مواصلة تحديها لارادة السلام الدولية، وتمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وإمعانا منها في تخريب الجهود الاقليمية والدولية الهادفة الى احياء عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة على أساس حل الدولتين، صادق نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان على بناء 2,500 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في ثاني قرار بتعزيز الاستيطان وتكثيفه منذ تنصيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وأدانت الوزارة حملات البناء الاستيطاني المتلاحقة، فإنها تؤكد أن هذا القرار هو جزء من مخطط استيطاني أكبر، يهدف الى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من جانب واحد، ووضع المزيد من العراقيل والصعوبات أمام اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. ترى الوزارة أن هذا القرار الاستعماري الاحلالي هو خطوة اسرائيلية مقصودة لفرض وقائع جديدة على الأرض، تستبق الرعاية والانشغال الأمريكي المأمول لحل الصراع، ويأتي في ما يمكن تسميته بـ (المرحلة الرمادية الإنتقالية) التي يعطي فيها الرئيس الامريكي ترامب اهتماما لقضايا أخرى.

إن استمرار اسرائيل في تغولها الاستيطاني دون مساءلة أو محاسبة، سيؤدي الى احداث تحول دراماتيكي فيما يتعلق بحل الدولتين، مما سيفرض على الجانب الفلسطيني تبني خطوات قانونية وسياسية نوعية للدفاع عن الحق الفلسطيني، ويدفع نحو مواجهة ليس فقط اسرائيل، وانما أيضا العجز الدولي، بما فيه الصمت الأمريكي الحالي. تؤكد الوزارة أن ردود الفعل الدولية المتواضعة من استهجان وادانات ووصف للقرار بأنه “عقبة”، لم تعد كافية ولا ترتقي لمستوى الحدث، خاصة في ضوء قرار مجلس الامن 2334 ومضمونه. وعليه ستطالب وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي بحماية قراراته والدفاع عنها، كما ستطالب الأمين العام للأمم المتحدة التسريع بتقديم تقريره الأول حول الإستيطان الإسرائيلي وقبل إنقضاء المهلة المطلوبة وذلك في ضوء التصعيد الإسرائيلي الإستيطاني غير المسبوق، والتحدي الإسرائيلي المباشر لذات القرار وللإرادة الدولية التي وقفت خلفه.