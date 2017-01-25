د. مجدلاني يبحث مع ممثلة رومانيا اخر المستجدات السياسية

رام الله/PNN- التقى الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، صباح اليوم الاربعاء، بمكتبه بمدينة رام الله ، مع ممثلة رومانيا لدى دولة فلسطين كارمن موناكو،وبحث اللقاء اخر المستجدات السياسية،وكذلك انعقاد اجتماع اللجنة الفلسطينية الرومانية لبحث العديد من مجالات التعاون بين البلدين، وأكد الطرفان عمق على العلاقة بين فلسطين ورومانيا وسيل تعزيزها .

وأشار د. مجدلاني إلى عمليات التصعيد الاسرائيلي الذي تقوده حكومة نتياهو ،ومواصلة الانتهاكات ضد ابناء شعبنا، وعمليات البناء الاستيطاني ، وأن كافة السيناريوهات التي يطرحها الاحتلال نحو التهرب من استحقاقات المرحلة هي جزء من برنامج حكومته وسياسته العدوانية .

وتطرق اللقاء حول آخر التطورات الدولية والسياسية، والحاجة الى دور عالمي نشط لمحاسبة الاحتلال واتخاذ إجراءات ضده ، وذلك لاستعادة الثقة بالمجتمع والقانون الدولي.

ومن جانيها اكدت موناكو على عمق العلاقات بين البلدين، ودعم دولة فلسطين في مجالات مختلفة سواء بالتدريب او المنح الدراسية ، كذلك دعم حق الشعب الفلسطيني في مواجهة وإنهاء الاحتلال .

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك،وعضو لجنة العلاقات السياسية والوطنية د.سليمان غوشة .