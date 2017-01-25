أسرى عتصيون يروون شهادات حول تعرضهم للضرب والتنكيل أثناء الاعتقال

رام الله/PNN- كشف تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الأربعاء، عن روايات جديدة لأسرى يقبعون في مركز توقيف عتصيون، تعرضوا للتنكيل والضرب الشديد أثناء إعتقالهم.

ونقلت الهيئة، شهادة الأسير محمد غيث 32 عاماً من الخليل، والذي اعتقل بتاريخ 18/1/2017 ، بأنه اعتقل بعد منتصف الليل، وتعرض حينها للضرب المبرح اثناء عملية اعتقاله حيث حضر عدد كبير من الجنود لاعتقاله وقاموا بتقييده ووضع العصبة على عينيه والقوه على الارض امام المنزل واعتدوا عليه بالضرب بواسطة البنادق وخصوصا على جانبه الايسر، كما قاموا بشد القيود على يديه ولا زالت اثار الدم واضح على يديه على الرغم من مرور 6 ايام على اعتقاله، ثم نقل الى معسكر للجيش وبقي هناك حتى الساعة العاشرة صباحا وكان طوال الوقت ملقى على الارض في البرد، وذكر انه تعرض للضرب من قبل الجنود في المعسكر حيث كلما مر جندي من جواره قام بضربه بقدمه على جسمه او على راسه ثم نقل الى كريات اربع ثم احضر الى عصيون.

وتحدث الأسير عدي ثوابتة 17 عاماً من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، والذي اعتقل بتاريخ 23/1/2017 بعد منتصف الليل، عن تفاصيل اعتقاله من منزله حيث تم مداهمة منزله وتكسير محتوياته بالكامل ومن ثم إقتياده إلى شرطة عتصيون لإستجوابه والتحقيق معه.

وروى الأسير منتصر الحروب 20 عاماً من بلدة دورا قضاء الخليل الذي اعتقل من منزله بعد منتصف الليل، وإقتياده إلى شرطة عوفر للتحقيق معه حيث وجهت له تهمة التحريض على الفيس بوك.

وذكر الأسير بهاء الشراونة 24 عاماً من بلدة دورا قضاء الخليل الذي اعتقل بتاريخ 18/1/2017 بعد مداهمة منزله في منتصف الليل، حيث قامت قوات الإحتلال بتفتيش بيته بشكل وحشي وقاموا بتكسير محتوياته بالكامل إضافةً لتعرضه للضرب بواسطة بندقية m16 امام أهله ومن ثم تم جره إلى الجيب والتحقيق معه في عوفر ووجهت له تهمة التحريض على الفيس بوك.

وأفاد الأسير أنس طقاطقة 28 عاماً من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، بانه تم مداهمة بيته بعد منتصف الليل واعتقاله بتاريخ 22/1/2017 بعد أن قاموا بتفتيش بيته وتكسير محتوياته بالكامل، حيث حضرت قوة ضخمة من الجنود الذين اقتحموا البيت وقامو بتكسير كل ما فيه من محتويات.