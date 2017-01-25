منتخبنا السلوي يغادر إلى الأردن للمشاركة ببطولة غرب آسيا

ويقيم الوطني معسكرا مغلقا لحين انطلاق البطولة في صالة الفحيص مستضيفة البطولة، بعد سلسلة تدريبات في رام الله تمخض عنها اختيار تشكيلة تضم 12 لاعبا.

وتضم تشكيلة الوطني: أحمد يونس، وطارق التميمي، واينار عودة، وسليم سكاكيني، وتامر حبش، وقصي عناني، وأمين سلمان، ووسيم مسك، وإبراهيم حنا حبش، فيما سيلتحق بالمنتخب جمال أبو شمالة، واحمد هارون، والمحترف ميشيل ناني.

وتتأهل خمسة منتخبات إلى بطولة التحدي “أمم آسيا” التي ستجري في الفترة 17 -27 آب 2017 ، وتشارك في بطولة غرب آسيا منتخبات: فلسطين، ولبنان، وسوريا، والعراق، وإيران، والأردن.

وكان منتخب فلسطين تأهل في آخر مشاركة له ببطولة غرب آسيا عام 2015 إلى أمم آسيا في الصين وحاز على المركز العاشر لأول مرة في تاريخه.