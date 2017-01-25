الاسلامية المسيحية تحذر: خط قطار تهويدي يربط حائط البراق بـ “تل ابيب”

رام الله/PNN- اعتبرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الاربعاء، بدء سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ مشروع ربط حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك) بخط القطار القادم من “تل أبيب” اصرار واضح على تهويد القدس ومعالمها وجعلها غريبه عن واقعها العربي الاسلامي المسيحي المقدس.

وأكدت الهيئة في بيانها على أن هذا المخطط والذي بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه، على قدر كبير من الخطورة، لما له من دور في تهويد المدينة المقدسة، حيث يعتبر مكمل لمشاريع التهويد على الارض من خلال الحفريات وسرقة التاريخ والاثار وبناء المستوطنات، اضافة الى بناء الكنس والحدائق التلمويدية.

وطالب الامين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى جميع الدول المحبة للسلام إلى تقديم المساندة الحقيقية لمدينة القدس، ووضعها كمدينة دينية وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة في رأس الأولويات الدولية، من اجل لجم سياسة الاحتلال القاضية بتهويد مدينة القدس ومقدساتها وفرض الأمر الواقع عليها. مؤكداً على أن مدينة القدس مدينة محتلة وفقاً لقواعد القانون الدولي، وان هذه الأعمال التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي غير قانونية، وتهدف إلى جعل مدينة القدس مدينة موحدة لدولة إسرائيل فقط.

واشار د. عيسى الى ان مشروع الربط بين تل ابيت وحائط البراق سيؤدي الي تشويه المدينة المقدسة وإحداث معالم تهويدية تطغى على عروبتها، مؤكداً على ان هذه المعالم والحدائق المستحدثة ما هي الا مرافق للهيكل المزعوم، محذراً من قرب تحقيق الهدف الأكبر لدولة الاحتلال باقامة الهيكل على انقاض المسجد الاقصى المبارك.

يشار الى ان هذا المخطط يقوم على إقامة محطة قطار تحت الأرض بالقرب من حائط البراق، يطلق عليها اسم “محطة حائط المبكى”. وهو ما يقتضي حفر نفق بطول كيلومترين، بعمق عشرات الأمتار تحت سطح الأرض ويلتف حول البلدة القديمة، ويكون استمرارا لنفق يوصل حاليا إلى مركز المدينة، بتكلفة تصل إلى سبعة مليارات شيقل، ويتوقع انتهاء العمل بهذا المشروع في نهاية عام 2017.