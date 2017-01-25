قلقيلية: المحافظ يتفقد عددا من المؤسسات ويطلع على سير العمل فيها

قلقيلية/PNN- تفقد اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية، اليوم الاربعاء، عدداً من الدوائر والمؤسسات الحكومية ضمت : ” أملاك الحكومة ، السياحة والآثار ، والطابو ، والتجمع الوطني لأسرى شهداء فلسطين ” ، للاطلاع على أوضاعها واحتياجاتها .

وثمن المحافظ المؤسسات جهودها في تقديم الخدمة للمواطنين، مشيراً إلى ظروف محافظة قلقيلية الاستثنائية الناتجة عن إجراءات الاحتلال ، مؤكداً أن المحافظة تحتاج إلى تكاثف كافة الجهود الرسمية والشعبية للنهوض بالوضع المعاش، واطلع على واقع المؤسسات ومشاريعها وخططها السنوية واحتياجاتها اللوجستية ، داعياً إلى ضرورة التنسيق الدائم بينها حتى نعزز النجاح.

وبدوره اطلع مفيد صلاح مدير مديرية الساحة والآثار المحافظ على سير عمل المديرية والمشاريع التي تم انجازها والتي قيد التنفيذ من ترسيم مسارات سياحية للأنشطة الداخلية في المحافظة .

وأشارت مديرة دائرة الأملاك والحكومة أسمهان الزبيدي إلى الدور الذي يقومون به من المحافظة على الأراضي والأملاك من اجل تطوير واقعنا .

وأكد أشرف نزال مدير دائرة الطابو أننا على التزام دائم بالتعليمات وهناك تواصل مع كافة المؤسسات.