انخفاض على مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 0.12%

وأغلق مؤشر القدس على 523.84 نقطة، منخفضا 0.65 نقطة عن جلسة تداول الأمس، مدفوعا بتراجع كل مؤشراته.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.14%، ومؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0.15%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.05%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.13%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.06%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 323 ألف سهم، في 81 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 15 شركة، لم يرتفع فيها سهم أي شركة، وانخفض سهم 6 شركات، واستقر سهم 9 شركات.

وانخفض سهم الشركات التالية: الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية، ومطاحن القمح الذهبي، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار الصناعي، والبنك الوطني، والعالمية المتحدة للتأمين.

واستقر سهم شركات العربية الفلسطينية للاستثمار “إيبك”، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والقدس للمستحضرات الطبية، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والاتصالات الفلسطينية، وفلسطين للاستثمار العقاري، وبنك القدس، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.