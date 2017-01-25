الأعرج: “نسعى لمشاركة فاعلة للهيئات المحلية في المؤتمر الوطني للتنمية الإقتصادية المحلية”

رام الله/PNN- قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج “إن التنمية المحلية الاقتصادية تأتي ضمن أولويات واهتمامات الحكومة الفلسطينية بشكل عام، ووزارة الحكم المحلي بشكل خاص، فنحن دولة قادرة على توفير أرض خصبة للنهوض بكافة أشكال التنمية وتشجيع الاستثمار”.

وأضاف الأعرج نسعى لمشاركة فاعلة للهيئات المحلية في المؤتمر الوطني الأول للتنمية الاقتصادية المحلية والذي سيعقد في (15-16) آذار المقبل في مدينة رام الله وبمشاركة ربية ودولية وإقليمية واسعة وفاعلة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته الوزارة اليوم الأربعاء في قاعة سليم افندي ببلدية البيرة، وبحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد، ورؤساء كافة البلديات، وطواقم الوزارة والمديريات، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وأشار الأعرج إلى أن هذا اللقاء يهدف لوضع البلديات في صورة وأهمية المؤتمر والمحاور والتوقعات من مخرجات المؤتمر، بالإضافة إلى العمل على تهيئة البيئة القانونية وتجنيد الأموال وتحديد طبيعة الشراكة مع كافة القطاعات المحلية، وتعزيز ثقافة الاستثمار وتحفير المستثمرين من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفزة والضامنة لإقامة مشاريع تكون جدواها الاقتصادية مشجعة وتسهم في زيادة الإيرادات المالية.

وأكد موسى حديد على أهمية توضيح مفهوم التنمية الاقتصادية للهيئات المحلية، ودور تلك الهيئات توفير البنية التحتية الملائمة لتكون شريكاً فاعلاً، مشيراً إلى أهمية المشاركة في هذا المؤتمر الذي بادرت له وزارة الحكم المحلي مشكورة، ويجب على الهيئات المحلية أخذها على محمل الجد، فالهيئة المحلية هي خط الدفاع الأول عن المواطن.

هذا وعرض الخبير الإقليمي والمستشار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي د. علاء الشوا مسودة الإطار الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية، حيث تناول خلال العرض البعد الوطني والتنموي في مجال الإطار الموحد للتنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية.

وفي نهاية اللقاء تم نقاش كل القضايا والموضوعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المحلية من قبل ممثلي الهيئات المحلية والحضور والرد عليها من قبل المتحدثين الرئيسيين.