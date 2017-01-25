الشرطة الفلسطينية تُنهي ورشة عمل حول وسائل الاعلام الرقمية

رام الله/PNN- أنهى أربعة عشر ضابطاً في الشرطة المدنية الفلسطينية ، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام لتعزيز قدراتهم في استخدام وسائل الاعلام الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

خلال ورشة العمل، والتي عُقدت في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في أريحا، ألقى كبير مدراء الاتصالات في شرطة ستافوردشاير في المملكة المتحدة ديفيد بيلي محاضرات أمام ضباط وسائل الاعلام والعلاقات العامة في الشرطة المدنية الفلسطينية حول تحسين نشاطات الشرطة في مجال التوعية في مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي وكيفية زيادة التفاعل معها.

الخبير البريطاني الذي يُدير التوجّه الاستراتيجي في الاعلام والعلاقات العامة ويقود العمل الرقمي، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت في شرطة ستافوردشاير، قدّم للحضور أيضاً أفضل الوسائل لقياس التوعية وكيفية تحسين الأخبار التي تُنشر لجعلها أكثر جاذبية للمجتمعات المحلية التي يعملون على خدمتها.

كما هدفت ورشة العمل الى تعريف الضباط بكيفية تحسين تصميم مواقع الانترنت وجعل استعمالها أسهل وأكثر استجابة وتفاعلاً.

جرى تمويل ورشة العمل من قبل مؤسسة المساعدة الفنية وتبادل المعلومات (تايكس)، وهي مؤسسة أنشأها الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة من خلال برامج ومشاريع في مناطق مختلفة من العالم. وتم تنظيم هذه الورشة من جانب البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية.