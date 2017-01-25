الصحة: إتفاقيات تعاون مع إيطاليا بـ6 ملايين يورو

رام الله/PNN- أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الاربعاء، عن التحضير لتوقيع إتفاقية مع التعاونية الإيطالية لتنفيذ مشاريع حيوية لصالح وزارة الصحة بقيمة مالية تصل الى أكثر من 3 ملايين يورو، إضافة الى إنها قامت بتوقيع إتفاقية لدعم وزارة الصحة بقيمة 3 ملايين يور في وقت سابق.

جاء ذلك خلال إستقبال الوزير عواد للقنصل الإيطالي العام فابيو سكولويتش ومديرة التعاونية الإيطالية في فلسطين كرستينا نتولي بحضور وكيل وزارة الصحة د. أسعد الرملاوي وذلك في مكتب الوزير برام الله.

وأستعرض وزير الصحة الوضع الصحي الفلسطيني حيث قدم شرحا مفصلا عن الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة مؤكدا على الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية في تقديم أفضل الخدمات لأبناء شبعنا.

وتم خلال اللقاء بحث مناقشة أخر التطورات على صعيد تنفيذ المشاريع الصحية المدعومة من قبل التعاونية الإيطالية، حيث تم إنجاز بناء مركز الشهيده رهام دوابشة للاولادة الأمنة في بلدة الشيوخ بالخليل، ومديرية حلحول، ومركز الطوارئ في بيت أولا، وعيادة عصيرة الشمالية وعيادة رافات في سلفيت، وتجهيز مركز عنبتا للولادة الأمنة،وهي جاهزة للإفتتاح في القريب العاجل.

كما تم بحث ومناقشة تنفيذ مشاريع مستشفيي دورا وحلحول الحكومي حيث تم الإنتهاء من عطاء التصاميم ومن المتوقع البدء بالبناء في خلال الأسابيع القادمة.

وتم الإتفاق على عقد إجتماع موسع بين وزير الصحة و القنصل الإيطالي العام خلال الأيام القلية المقبلة وذلك لبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك و بحث الإمكانيات لتفيذ مشاريع جديدة لصالح القطاع الصحي الفلسطيني.

كما تم الإتفاق على ترتيب زيارة ميدانية للوزير عواد والقنصل الإيطالي العام ومديرة التعاونية الإيطالية وذلك للإطلاع على سير تنفيذ المشاريع وتفقد الالمشاريع المنجزة.

وأعرب الوزير عواد عن عميق الشكر والعرفان للحكومة والتعاونية الإيطالية على ماتقدمه من دعم ومساندة للقطاع الصحي الفلسطيني.