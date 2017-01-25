النائب العام د. أحمد براك يلتقي ممثل التشيك لدى السلطة الفلسطينية سيرال بومبالك

رام الله/PNN- التقى عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد​ براك في مكتبه، اليوم الاربعاء، بممثل التشيك لدى السلطة الفلسطينية سيرال بومبالك، وحضور رئيس ادارة التخطيط والسياسات الاستاذ خالد عواد.

حيث قدم النائب العام شكره لحكومة التشيك على دعمها المستمر لقطاع العدالة بشكل عام والنيابة العامة بشكل خاص عبر بعثة الشرطة الاوروبية خلال السنوات السابقة واستمرار الدعم في المستقبل وامكانية التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرا الى دور النيابة العامة في فلسطين والمسؤوليات والمهام التي تضطلع بها، اضافة الى الاستراتيجية والرؤية المستقبلية للنيابة العامة، موجها دعوة لممثل التشيك لحضور مؤتمر النيابة العامة المزمع عقده في منتصف شهر اذار.

من جانبه وعد سيرال بومبالك عطوفة النائب العام بدراسة وبحث امكانية تقديم الدعم للنيابة العامة في مجالات مختلفة وزيارات متبادلة بين الجانبين.