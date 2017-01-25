ضبط مواد تموينية فاسدة ومنتهية الصلاحية

رام الله/PNN- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم على حاجز العبيدية 354 علبة كولا و43 بكيت معجنات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي .

واشار بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام وصل PNN نسخة عنها: انه تم ضبط الكمية اثناء القيام بأعمال الدورية الاعتيادية داخل سيارة نقل تجاري، وبحضور لجنة الاختصاص من وزارة الصحة والاقتصاد الوطني في المحافظة تم معاينة الكمية وتبين عدم صلاحيتها لانتهاء تاريخها وظهور علامات تعفن وانبعاث رائحة كريهة حيث أقرت اللجنة إتلافها .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم وضرر بالاقتصاد الوطني .