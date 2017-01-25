وزير العدل يبحث مع القنصل الايطالي العام تعزيز التعاون المشترك

رام الله/PNN- بحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاربعاء، بمقر الوزارة، مع القنصل الايطالي العام في القدس فابيو سيكولولفتيش، بحضور مديرة الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي في القدس كرستينا ناتولي، تعزيز التعاون المشترك، والجهود المبذولة من الجانب الايطالي لتطوير وتفعيل وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل.

وأكد أبو دياك على عمق ورسوخ العلاقة الايطالية الفلسطينية في مختلف المجالات، مشيرا الى أهمية زيارة الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا الأخيرة الى فلسطين وزيارته لقصر هشام، ومشاركته في افتتاح مركز الفسيفساء في قصر هشام في اريحا والتي تركت اثرا ايجابيا لتأكيدها على تمسك ايطاليا بالحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأشار إلى أهمية الدعم الايطالي المقدم في مجال حقوق الإنسان والتي تأخذ معنى أعمق وأشمل في فلسطين، لأن شعبنا يناضل من أجل حقوقه المشروعة باقامة دولته المستقلة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية من قتل واعتداءات وعقوبات جماعية وهدم المنازل والمنشآت.

وتابع أن أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للستة أعوام القادمة 2017 – 2022 والتي تقوم على مواصلة الطريق نحو تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة، ومواصلة برامج الإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة والتنمية المستدامة، وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم حقوق الانسان.

وطالب الحكومة الايطالية بدعم قطاع العدالة في فلسطين والمنظمات الحقوقية التي تفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطن الفلسطيني.

من جانبه أكد القنصل الايطالي العام على موقف حكومة بلاده الداعم لمؤسسات الدولة الفلسطينية، وبإدانة الحكومة الايطالية للقرارات الإسرائيلية الأخيرة بالتوسع في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترى أنها تتعارض مع القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام حل الدولتين.

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون والتواصل واللقاءات لتطوير كافة القطاعات الفلسطينية وخاصة قطاع العدل والقانون.