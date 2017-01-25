وزير الصحة يعفي النساء المعنفات من رسوم التقارير الطبية

رام الله /PNN-– أصدر وزير الصحة د. جواد عواد اليوم الأربعاء قرار بإعفاء النساء المعنفات من رسوم التقارير الطبية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ” أصدر وزير الصحة د. جواد عواد قرار بإعفاء النساء المعنفات من رسوم التقارير الطبية الصادرة من المشافي الحكومية”.

وقالت الوزارة في بيانها ” إن هذا القرار يأتي إنسجاما مع سياسة الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة ووزارة المرأة في دعم النساء المعنفات حيث يتم من خلال هذا القرار إعفائها من الرسوم المالية، إضافة الى

تسريع المعاملات الخاصة بهن ومتابعة كافة القضايا الصحية والنفسية والقانونية والأمور المتعلقة بصحة المرأة العضوية والنفسية