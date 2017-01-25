فرنسا تدين قرارات إسرائيل الاستيطانية

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في تصريحات صحفية، نشرتها وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، إن بلاده تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية التي أعلنتها قبل أيام والتي تتناقض مع القانون الدولي وتبعث برسالة مقلقة.

وأضاف ان خطط الاستيطان التي أعلنتها إسرائيل على مدى الأيام الماضية تقترب في مجموعها من عدد الوحدات الاستيطانية التي أعلنتها في عام 2016.

وأشار في هذا الصدد الى قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة رقم (2334) الصادر في 23 ديسمبر 2016، الذي ندد بأنشطة الاستيطان غير القانونية التي تمارسها إسرائيل ونص على أن هذه الأنشطة تنسف أرضية الحل القائمة على أساس الدولتين.

ويأتي قرار إسرائيل بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد يومين من منح تراخيص بناء لـ566 وحدة إضافية في القدس الشرقية.