بحث توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتقديم امتحان “التوجيهي” للأسرى

رام الله /PNN- بحث وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الأربعاء، مع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع؛ توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الوزارة والهيئة خلال بداية الأسبوع المقبل، لتقديم امتحان الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال.

وجدد صيدم على اهتمام الوزارة بقضية الأسرى؛ باعتبارها من القضايا العادلة والوطنية والتي تهم الشعب الفلسطيني كله، مشيداً بالشراكة الفاعلة بين الوزارة وهيئة شؤون الأسرى والمتابعة الحثيثة لتعليم الأسرى وضمان استكمال تعليمهم داخل معتقلات الاحتلال.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى ضبط جودة الامتحان والحفاظ على مصداقيته واهتمامه بالاجراءات التفصيلية التي تمر بها مراحل تقديم الامتحان وما بعدها.

من جهته، أشار قراقع إلى ضرورة العمل المشترك، من أجل خدمة قضية الأسرى خاصة من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة التربية، مؤكداً أهمية تجديد هذه الاتفاقية لخدمة تعليم الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية، والبنود التي تشملها