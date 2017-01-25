اتحاد جمعيات المزارعين يزرع أشتال مثمرة في قرية رامين

طولكرم/PNN-قام عشرات المتطوعين و المناصرين التحاد جمعيات المزارعين الفلسطيين يوم اإلنثنين المواق 23من كانون النثاني بزراعة 200 شتلة زيتون ولوزيات حمضيات قي قرية رامين في محافظةطولكرم وذلك ضمن قعاليات مشروع “أحياء االرض” الممول من العربية لحماية الطبيعة.

حيث قام المتطوعون بزراعة هذه االشتال قي أرض االسير المحرر زايد سلمان الذي قبع 15 عاماً قي سجون االحتالل ومصدر رزقه الوحيد هو االرض وما تعطيه هذه االرض.

حيث رحب المزارع بهذه المبادرة الطيبة من العربية لحماية الطبيعة وإتحاد المزارعين والتي تأتي قي وقت يعاني قيه الفلسطينين من شبح االستيطان الذي يتمدد يوما بعد يوم مهددا بإلتهام

المزيد من االراضي الفلسطينية، وأكد أن جميع المزارعين قي قلسطين هم بحاجة الى منثل هذه المشاريع دائما لدعم صمودهم قي وجه غول االستيطان .

وتحدث زايد عن المضايقات التي يتعرض لها هذه القرية من قبل المستوطنين والحواجز الفجائية والخنازير التي يطلقها االحتالل لتخريب الحقول الزراعية.

و بعد االنتهاء من زراعة األشتال شكر األسير المحرر زايد سلمان االتحاد و العربية لحماية الطبيعة على هذه الحملة التي تأتي لـ دعم صمود المزارع الفلسطيني على أرضه .