مخيم طلائع الغد الشتوي يشارك بالوقفة التضامنية مع الاسرى

اريحا /PNN- شارك صباح اليوم مخيم طلائع الغد الشتوي في الوقفة الاسبوعبة للتضامن مع الاسرى الإبطال الذي تنظمها القوى الوطنية ونادي الأسير وهيئة شؤون الاسرى والمحررين .

أكد السيد صلاح السمهوري المشرف على المخيم الشتوي كلمته استنكاره للإجراءات القمعية التي يتعرض لها الاسرى في سجون الاحتلال منها سياسة الإهمال الطبي المتعمد و الاقتحامات اليومية الليلية لغرف الاسرى ومصادرة حاجاتهم والتنقلات و العزل الانفرادي الذي يطال عشرات الاسرى والاعتداء الضرب ، منع سلطات الاحتلال عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم ، الذي يعد جزء من السياسة العقابية للأسرى وذويهم

مطالبا المجتمع الدولي و منظمة الصليب الأحمر القيام بدورهم لحماية الاسرى من هذه التجاوزات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال ضد الاسرى .

كما قام كلا من محمد عز الدين أبو دية وفرح رائد قطراوي و يانا أيمن أبو سنبل بإلقاء كلمات تضامنية مع الاسرى مؤكدين خلالها تضامنهم مع الاسرى داخل سجون الاحتلال كما أكدوا رفضهم لسياسة الاعتقال وخاصة الأطفال التي تزايدت منذ انطلاق انتفاضة القدس والتي تهدف إلى قمع التحرك الشعبي المقاوم للاحتلال ، حيث بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في نهاية عام 2016، قرابة 7000 أسير منهم قرابة 350 طفلًا قاصرًا (ما دون سن الـ 18 وفقًا للقوانين الدولية ) حسب تقرير هيئة شؤون الاسرى .

لهذا نطالب منظمة الصليب الأحمر والمجتمع الدولي ان يقوم بدوره لحل هذه المشكلة.

كما ألقى عبد الحميد عاصي ممثلا عن المحافظ كلمة حيا فيها الاسرى الإبطال داخل سجون الاحتلال ، كما شكر إدارة ومشاركي مخيم طلائع الغد الشتوي على مشاركتهم في هذا اليوم التضامني مع الاسرى كما شكر مركز واصل واتحاد الشباب الديمقراطي ومجلس الأعلى للشباب والرياضة على دعم وتنظيم هذا المخي